Порядка 50 подъездов отремонтировали в Красногорске в 2024 году

В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в этом году произошли значительные изменения во многих подъездах Красногорска. Всего в округе преобразили 48 подъездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители могли высказать свои предпочтения и вместе выбрать концепцию будущего преображения. Они могли выбрать цвет стен, оформление входа, форму светильников и многое другое. Также они могли сами определить предельные стоимости проведения работ при составлении сметы. Это позволило создать подъезды, которые соответствуют желаниям жильцов.

Благодаря поддержке на региональном и муниципальном уровнях, управляющие компании Красногорска смогли завершить ремонт подъездов в соответствии с ранее заявленным планом.

В рамках проекта «Мой подъезд» проводились штукатурно-малярные работы, замена светильников, окон и дверей на пластиковые. Специалисты также привели в порядок электрические провода, почтовые ящики и выполнили ремонт входной группы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.