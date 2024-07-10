Порядка 5 тыс подтопленных подвалов осушили в Подмосковье с начала года

По обращениям жителей в ЕДС Московской области с начала года под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору управляющие компании отработали более 5 тыс. задач по устранению подтопления подвалов в многоквартирных домах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Затопленный подвал в многоквартирном доме — одна из наиболее неприятных ситуаций, которая может случиться из-за повреждения канализационных или водопроводных труб, некачественной гидроизоляции фундамента, а также неправильного устройства отвода ливневых вод.

Обычно дверь подвального помещения закрыта и только при появлении специфического запаха жильцы узнают о произошедшей аварии.

В результате застоя воды в подвальном помещении могут возникнуть неприятные запахи, плесень и опасный грибок, помимо этого формируется благоприятная среда для комаров, блох и других насекомых. Также под влиянием влаги медленно, но верно разрушается фундамент.

При возникновении подобной проблемы необходимо оперативно обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по номеру 122*4.

Трубку на другом конце снимет робот Женя. В экстренных ситуациях он переведет звонок на оператора, а по ключевому слову «авария» информация сразу будет направлена в диспетчерскую службу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.