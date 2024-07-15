Порядка 5 тыс дворов очищены от пыли и грязи в Подмосковье

Летняя жара и активное движение транспорта не должны сказываться на чистоте городов. Коммунальные службы Подмосковья продолжают работы по механизированной промывке асфальтовых покрытий во дворах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За прошедшую неделю промыто более 4 741 территории, включая проезды, парковки, тротуары. В труднодоступных для техники местах мойка проводится вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

Рабочий день сотрудника коммунальной службы начинается в 6 утра, чтобы граждане, выходя на работу, шли по чистой территории. Если объект сильно загрязнен, то сначала он обрабатывается вручную. Объекты промываются водой однако при наличии специального покрытия могут быть применены химические средства. Важно согласовывать виды работ, например, покраску и мойку во избежание налипания грязи. Уборка внутридворовых проездов помогает абсорбировать аллергенные вещества в воздухе.

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролируют проведение работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.