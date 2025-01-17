Порядка 5 тыс дефектов на контейнерных площадках Подмосковья выявлено в январе

Одной из мер противодействия перенакоплениям отходов на контейнерных площадках Подмосковья является работа камер системы «Безопасный регион», оснащенных искусственным интеллектом. Для эффективного наблюдения камеры устанавливаются на пунктах накопления ТКО или соседних зданиях, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

За первые две недели января нейросеть выявиля 4 852 переполнения баков и наличия отходов на территории контейнерных площадок области.

Все нарушения направлены в работу региональным операторам и управляющим компаниям. Так, 3 459 навалов уже устранено.

Лидируют по количеству зафиксированных искусственным интеллектом случаев ненадлежащего состояния КП следующие городские округа: Дзержинский, Красногорск, Щелково, Ленинский, Краснознаменск.

Проведение работ по приведению контейнерных площадок в нормативный вид контролируют инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.