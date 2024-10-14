Порядка 3,3 тыс единиц техники задействуют в подготовке к зиме в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик заявил, что в подготовке к зиме планируется задействовать порядка 3,8 тыс. дорожных рабочих и 3,3 тыс. единиц техники.

«Важный компонент работы в зимний период — завоз пескосоляной смеси (ПСС) и прочих реагентов. На сегодняшний момент обеспечили готовность 50%. Нам этого хватит до конца января 2025 года», — отметил Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что завоз продолжается. Вся техника будет переоборудована на зимний период до 1 ноября. Весь ПСС будет заготовлен до 1 декабря текущего года.

Для того, чтобы ритмично получать компоненты ПСС, в 2023 году ГБУ МО «Мосавтодор» заключил на 3 года контракты на поставку соли. Основной поставщик — ОАО «Беларуськалий». Заключение 3-х летних контрактов уже позволило сэкономить 170 млн рублей бюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.