Порядка 320 куб метров старых автопокрышек подобрали и вывезли в Истре за осень

Почти 320 куб. метров старых автопокрышек за минувшую осень подобрали и вывезли в места разрешенного складирования данных отходов. За последнюю неделю осени транспортировали более 15 куб. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Подбор осуществляется сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР», как правило, с контейнерных площадок по сбору ТКО и вблизи них, а также во дворах и на парковках. Согласно данной статистике очевидно, что некоторые водители все еще продолжают «переобувать» свои машины, а также оставляют использованную резину в непредусмотренных местах.

Нельзя отставлять покрышки на контейнерных площадках по сбору бытовых отходов. Шины относятся к IV классу опасности и не подлежат захоронению.

Оставлять их можно только в сеточных ограждениях в специально отведенных местах и на площадке «Мегабак». Именно оттуда региональный оператор забирает данную фракцию и везет на перерабатывающие заводы. В г. о. Истра таких площадок 21:

г. Истра, ул. Ленина, д. 1, «Мегабак»;

г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12;

г. Истра, Южный проезд, д. 12;

г. Истра, ул. Советская, д. 46;

г. Истра, ул. Солнечная, д. 36;

г. Истра, ул. ЭХ Большевик МСП;

д. п. Снегири, ул. Школьная, д. 2;

с. Лучинское, ул. Заречная, д. 38;

д. Новодарьино, д. 5;

д. Котово, д. 14;

д. Кашино, д. 12;

с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3;

с. Онуфриево, ул. Озерная;

п. Агрогородок, д. 7, МСП;

д. Бужарово, ул. Школьная, д. 112;

п. Гидроузла им. Куйбышева, д. 29;

п. Глебовский, ул. Советская, д. 70;

п. Глебовский, Микрорайон, д. 96;

д. Покровское, ул. Майская, д. 12;

с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д. 8;

п. Первомайский, д. 22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.