Порядка 320 куб метров старых автопокрышек подобрали и вывезли в Истре за осень
Фото - © Татьяна Прокофьева
Почти 320 куб. метров старых автопокрышек за минувшую осень подобрали и вывезли в места разрешенного складирования данных отходов. За последнюю неделю осени транспортировали более 15 куб. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.
Подбор осуществляется сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР», как правило, с контейнерных площадок по сбору ТКО и вблизи них, а также во дворах и на парковках. Согласно данной статистике очевидно, что некоторые водители все еще продолжают «переобувать» свои машины, а также оставляют использованную резину в непредусмотренных местах.
Нельзя отставлять покрышки на контейнерных площадках по сбору бытовых отходов. Шины относятся к IV классу опасности и не подлежат захоронению.
Оставлять их можно только в сеточных ограждениях в специально отведенных местах и на площадке «Мегабак». Именно оттуда региональный оператор забирает данную фракцию и везет на перерабатывающие заводы. В г. о. Истра таких площадок 21:
- г. Истра, ул. Ленина, д. 1, «Мегабак»;
- г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12;
- г. Истра, Южный проезд, д. 12;
- г. Истра, ул. Советская, д. 46;
- г. Истра, ул. Солнечная, д. 36;
- г. Истра, ул. ЭХ Большевик МСП;
- д. п. Снегири, ул. Школьная, д. 2;
- с. Лучинское, ул. Заречная, д. 38;
- д. Новодарьино, д. 5;
- д. Котово, д. 14;
- д. Кашино, д. 12;
- с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3;
- с. Онуфриево, ул. Озерная;
- п. Агрогородок, д. 7, МСП;
- д. Бужарово, ул. Школьная, д. 112;
- п. Гидроузла им. Куйбышева, д. 29;
- п. Глебовский, ул. Советская, д. 70;
- п. Глебовский, Микрорайон, д. 96;
- д. Покровское, ул. Майская, д. 12;
- с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д. 8;
- п. Первомайский, д. 22.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.