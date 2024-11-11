Порядка 300 обращений поступило в МЦУР Рузского округа за неделю

За последнюю неделю в муниципальный центр управления регионом Рузского городского округа поступило порядка 300 обращений, касающиеся содержания многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционно, на еженедельном правительственном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, отдельно уделяется внимание работе с обращениями граждан, ведь получать обратную связь во всех направлениях работы — это архиважно для чиновников любого уровня.

«Работа с обращениями граждан имеет первостепенное значение, и формальности здесь быть не должно: в первую очередь — это качественная отработка ответа с указанием сроков, во-вторых, своевременное и точное выполнение запросов жителей Рузского городского округа», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.