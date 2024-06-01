Фото - © пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

сегодня в 16:17

Порядка 300 фасадов жилых домов привели в порядок в Подмосковье

При содействии инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области управляющие компании устранили дефекты наружных стен порядка 300 многоквартирных домов региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Управляющие организации должны регулярно осуществлять технический осмотр фасадов и своевременно проводить работы по устранению выявленных повреждений», — добавил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Отметим, что фасад не только формирует внешний вид, но в первую очередь защищает внутренние помещения от внешних воздействий и обеспечивает комфортные условия всех проживающих.

Заметили повреждения, трещины на стенах дома — обратитесь в УК или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.