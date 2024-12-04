Порядка 2 тыс нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили благодаря ИИ
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Мобильные комплексы, наделенные искусственным интеллектом, играют значимую роль в обеспечении чистоты на территории региона. Так, за прошедшую неделю они обнаружили и направили на устранение 1 712 различных замечания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Умные» автомобили представляют собой классическую легковую машину, оснащенную тремя камерами с нейросетью. Камеры закреплены на лобовом стекле. Они фиксируют дефекты в горизонтальной и вертикальной плоскостях на расстоянии 5 и 6 метров соответственно.
Больше всего недочетов выявлено по темам:
- несвоевременной уборки территории;
- вандальных надписей;
- навалов твердых коммунальных и строительных отходов.
Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 5 миллионов рублей.
Городские округа, лидирующие по числу зафиксированных дефектов:
- Одинцово;
- Балашиха;
- Солнечногорск;
- Ленинский;
- Истра.
Контроль динамики выявления нарушений комплексами с искусственным интеллектом входит в полномочия министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, в сравнении с предыдущей неделей число выявленных дефектов уменьшилось на 7%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.
«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.