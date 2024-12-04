Порядка 2 тыс нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили благодаря ИИ

Мобильные комплексы, наделенные искусственным интеллектом, играют значимую роль в обеспечении чистоты на территории региона. Так, за прошедшую неделю они обнаружили и направили на устранение 1 712 различных замечания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Умные» автомобили представляют собой классическую легковую машину, оснащенную тремя камерами с нейросетью. Камеры закреплены на лобовом стекле. Они фиксируют дефекты в горизонтальной и вертикальной плоскостях на расстоянии 5 и 6 метров соответственно.

Больше всего недочетов выявлено по темам:

несвоевременной уборки территории;

вандальных надписей;

навалов твердых коммунальных и строительных отходов.

Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 5 миллионов рублей.

Городские округа, лидирующие по числу зафиксированных дефектов:

Одинцово;

Балашиха;

Солнечногорск;

Ленинский;

Истра.

Контроль динамики выявления нарушений комплексами с искусственным интеллектом входит в полномочия министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, в сравнении с предыдущей неделей число выявленных дефектов уменьшилось на 7%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.