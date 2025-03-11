Порядка 170 дворов Подольска привели в порядок в ходе весенней уборки

В Подольске в ходе весенней уборки привели в порядок 169 дворов из 548, отремонтировали более 60 элементов малых архитектурных форм, 27 лавочек, более 40 урн и примерно 50 погонных метров ограждений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Зима в этом году была относительно бесснежной, и коммунальные службы Подольска начали работать в весеннем режиме с февраля. Особое внимание уделяем придомовым территориям. Управляющие организации продолжают уборку старой листвы и мусора, обрезку кустарников, спил сухостоя, а также ремонт ограждений и малых архитектурных форм. Вывезли более 200 кубометров мусора и листвы», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Управляющие организации ежедневно привлекают порядка 450 дворников и более 100 единиц техники для содержания дворовых территорий.

«Не забываем и о традиционном месячнике чистоты. Уже в апреле каждую субботу будем выходить на уборку, чтобы приводить в порядок разные уголки округа. Приглашаю каждого присоединиться к субботникам. Подольск — наш общий дом, и только вместе мы сделаем его еще уютнее, чище и красивее!» — заключил Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.