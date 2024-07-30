Порядка 100 дефектов наружного освещения устранили во дворах Подмосковья за июль

Летом длительность светового дня увеличивается. Однако исправная работа уличного освещения остается важной, поскольку от этого зависит безопасность и комфорт жителей в темное время суток, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Инспекторы ведомства осуществляют мониторинг состояния освещения дворов и общественных пространств в Московской области. При осмотре территорий они выявляют нарушения на месте и передают информацию на устранение через систему СКПДИ.

Помимо этого в области непрерывно работают камеры «Безопасный регион», которые также следят за исправной работой осветительных приборов.

Так, в июле был устранен 91 дефект, а наибольшее число исправлено в городском округе Красногорск — 29. Всего с начала года специалисты коммунальных служб провели работы по восстановлению освещения более чем на 1 тыс. объектах.

Оставить обращение о неработающем уличном освещении или решить другие вопросы, связанные с содержанием территорий, можно обратившись в территориальные отделы, месторасположение которых опубликованы на интерактивной карте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.