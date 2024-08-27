Порядка 1 млн человек посетили подмосковную интерактивную карта капремонта МКД

Интерактивную карту капитального ремонта многоквартирных домов, которая размещена на сайте фонда капитального ремонта Московской области, посетили 1 миллион человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Этот сервис предоставляет жителям региона актуальную и детализированную информацию о сроках и объемах работ по капитальному ремонту, а также данные о доме, сумме собранных средств, и информацию о текущих работах с указанием контактных телефонов для связи.

«Цифра посещений карты впечатляет. Можно сказать, что этот сервис очень востребован жителями, ведь карту посетил почти каждый третий собственник квартиры или член его семьи», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Программа капитального ремонта, стартовавшая в 2014 году и рассчитанная до 2058 года, уже охватила более 18 тысяч многоквартирных домов в Подмосковье, что составляет 40% от общего количества домов, включенных в проект. Благодаря проведенным ремонтным работам, улучшены жилищные условия для более чем 3,5 миллионов жителей региона.

Интерактивная карта продолжает оставаться ключевым инструментом для жителей Подмосковья, позволяющим следить за ходом капитального ремонта и планировать будущие работы.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.