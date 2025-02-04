Пора легализоваться: провайдеры продолжают нарушать закон

В столичном регионе обнаружена группа из 15 телекоммуникационных операторов, которые незаконно размещают оптоволоконные линии на опорах электропередачи. Эти компании активно обращаются в государственные органы и суды, пытаясь добиться отмены тарифов на размещение своих волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Среди нарушителей выделяются:

ООО «КВАНТ»;

ООО «Группа Мослайн»;

ООО «Внет»;

ООО «ПВОНЕТ»;

ООО «Рамсвязьинвест» (ООО «РСИ»);

ООО «АКСА ТЕЛЕКОМ» (ООО «Аксател»);

ООО «Флекс»;

ООО «Медиа Сети»;

ООО «ЛИС» (ООО «Гарантия»);

ООО «Битрейс Телеком»;

ООО «Интронекст Сетевые решения».

Такие действия не только нарушают работу инфраструктуры, но и создают несправедливые преимущества для недобросовестных игроков рынка связи. Основная причина — стремление к быстрой прибыли. Для некоторых компаний сиюминутная выгода важнее, чем обеспечение качественного интернета и стабильного электроснабжения.

Однако последствия таких нарушений могут быть крайне серьезными. Помимо длительных отключений электричества и интернета, существует риск поражения электрическим током сотрудников, выполняющих монтажные работы. Многие из них даже не подозревают, что начальство подвергает их жизнь опасности, не согласовывая работы с энергетическими компаниями. Кроме того, незаконно размещенные кабели угрожают безопасности прохожих.

«В последние годы наблюдалась тенденция, при которой операторы связи без согласования с энергетиками и без оформления соответствующих договоров размещали свои сети на опорах ЛЭП. Данная практика несет множественные риски как для надежности энергоснабжения, так и для самих операторов связи и их сотрудников. Регуляторами была проделана большая работа в части согласования позиций энергетиков и „связистов“, ФАС России утверждена методика расчета тарифа, условия доступа к инфраструктуре для всех пользователей одинаковы и базово всех устраивают», — рассказал заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

По его словам, большинство операторов связи уже заключили договоры с сетевыми компаниями и работают легально. Однако некоторые небольшие компании, стремясь сохранить сверхприбыли, продолжают уклоняться от легализации своих действий, игнорируя риски для потребителей и своих клиентов. Это поднимает вопрос о необходимости ужесточения ответственности за самовольное размещение кабелей на ЛЭП. Возможно, стоит ввести отдельную норму в КоАП со штрафами, размер которых будет зависеть от масштаба нарушений.

На сегодняшний день тарифы на размещение ВОЛС, установленные ПАО «Россети Московский регион», применяются ко всем провайдерам одинаково. Условия регулируются правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре, утвержденными Правительством РФ.

По данным ПАО «Россети Московский регион», большинство операторов в регионе соблюдают законодательство. Уже заключено 551 соглашение с 281 провайдером на размещение ВОЛС на опорах ЛЭП. Это позволяет своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт инфраструктуры, учитывая дополнительные нагрузки на опоры и связанные с этим расходы.

Электросетевая компания, со своей стороны, проводит предварительное обследование инфраструктуры, определяет допустимое количество кабелей и контролирует соблюдение технических норм и мер безопасности.