Поменяют два раза: что ждать жителям Ямала от тарифов ЖКХ в 2026 году

В 2026 году на Ямале два раза поменяют тарифы на коммунальные услуги

В Ямальском автономном округе в 2026 году ожидается две корректировки тарифов на коммунальные услуги, сообщает «Север-Пресс» .

Как уточнили в пресс-службе департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, с 1 января цены на жилищно-коммунальные услуги увеличатся на 1,7% по всей территории Российской Федерации, в том числе и на Ямале.

Данное изменение обусловлено повышением ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22%, что, в свою очередь, приводит к удорожанию коммунальных услуг.

Второе увеличение стоимости коммунальных услуг запланировано на 1 октября 2026 года. Для ямальских потребителей размер счетов за коммунальные услуги изменится в среднем на 15%. Это объясняется проведением работ по реконструкции и модернизации инженерных сетей с целью обеспечения надежного и стабильного предоставления услуг.

