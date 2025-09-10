Сэкономить полторы тысячи рублей на оплате ЖКУ и внести свой вклад в сохранение природы и лесов можно, приняв участие в акции МосОблЕИРЦ «Счастливая подписка», передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Как стать участником акции:

— в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты;

— подписаться на рекламно-информационную рассылку в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка».

Каждый месяц генератор случайных чисел выбирает 20 победителей, на чьи лицевые счета для оплаты коммунальных услуг зачисляется 1500 рублей. Подробнее об условиях акции — ЗДЕСЬ.

В сентябре призы выиграли клиенты МосОблЕИРЦ с номерами лицевых счетов 10102714, 91670895, 87025008, 82060303, 91903755, 91694331, 91678609, 90555596, 82747095, 33370463, 33437106, 39886419, 91508867, 86939707, 81605345, 82018878, 91666655, 34458604, 82524191, 87545702.

Акция продолжается, следующие 20 победителей определятся в октябре.

