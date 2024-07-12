Половина многоквартирных домов в Реутове готова к отопительному сезону

В Реутове в разгаре подготовка к осенне-зимнему периоду. Управляющие компании проводят целый комплекс мероприятий в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с депутатами, управлением ЖКХ и представителями управляющих компаний проконтролировал, как идет работа на местах. В доме № 8 по улице Парковой сотрудники восстанавливают теплоизоляцию трубопроводов, обеспечивают герметичность соединений. На Гагарина, 40 тоже еще не все работы завершены. Кроме инженерных коммуникаций, здесь ремонтируют тротуарную плитку, проверяют состояние кровли», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

Он также добавил, что обсудил с присутствующими системные вопросы: как добиться эффективной работы управляющей компании, оперативного устранения аварийных ситуаций.

«Из 385 многоквартирных домов в Реутове к зиме готова примерно половина. Но объем работы еще большой. Считаю это одним из важнейших направлений, держу его на ежедневном контроле», — пояснил глава.

Он также пообщался с жителями домов. Стоит отметить, что они активно участвуют в благоустройстве и наведении чистоты в своем дворе. Дом на Парковой два года назад был признан победителем губернаторского конкурса на лучший подъезд, а на Гагарина двор утопает в зелени и цветах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.