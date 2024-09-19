Полицию привлекут для обследования газового оборудования в квартирах Подольска

В Подольске до конца сентября продолжат обследования дымоходов и вентканалов. Вместе с этим ведется осмотр внутри квартир. Недопуск — главная проблема на данный момент. Планируется привлечь к рейдам полицейских, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Безопасность зависит от того, насколько ответственно подходят к этому делу сами жители. Для работы с теми, кто целенаправленно на протяжении долгого времени не допускает специалистов к проверке, привлечем наших правоохранителей. Своими действиями такие люди ставят под угрозу не только свою, но и жизни соседей», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В округе усилят информирование о предстоящем посещении газовщиков. Газовые участковые еженедельно проводят встречи и отвечают на вопросы о техническом обслуживании, работе аварийных бригад. Ближайшие состоятся в микрорайонах Парковый, Центральный, Шепчинки.

Более 80% жилого фонда Подольска составляют дома с газовым оборудованием, это одно из самых больших газовых хозяйств в регионе. Администрация округа напомнила жителям, что нужно выполнять все необходимые мероприятия по проверке и обслуживанию газового оборудования своевременно в каждом из более чем 1 600 многоквартирных домов.

Самовольно установленное газовое оборудование и колонки могут привести к трагедии.

Номер аварийной газовой службы 104 или 112. Узнать еще больше дополнительной информации можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.