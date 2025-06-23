Покос более 47 тыс дворовых территорий выполнили в Подмосковье с начала мая

В летний период содержание газонов и придомовых зон требует особого внимания. С наступлением теплого сезона в Московской области стартовали работы по уходу за зелеными насаждениями, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, с начала мая специалисты коммунальных служб произвели покос 47 773 территорий.

В топ 3 муниципалитетов по количеству выполненных работ вошли:

округ Коломна — 2 940;

Подольск — 2 103;

округ Пушкинский — 1 930.

Стандарты качества работ строго регламентированы. Согласно установленным нормам, высота травяного покрова не должна превышать 20 см на обычных участках и 50 см вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия должна составлять 1,5 м.

«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет 2 раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до 3 раз во время интенсивного роста травы», — ранее отмечал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Временные регламенты проведения работ учитывают интересы жителей. Покос травы производят в утренние или вечерние часы с соблюдением регионального законодательства о соблюдении тишины.

Запрет на проведение шумных работ в Подмосковье действует в период с 22:00–23:00 до 07:00–08:00, а также в выходные и праздничные дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.