Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:55

Подтопление подвала в Химках находится на контроле властей

В министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение жителей дома № 17 на улице 9 Мая в городском округе Химки по вопросу ненадлежащего состояния подвальных помещений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение часа на место выехал инспекторский состав.

Было установлено, что управляющая компания МУП «Жилищник г. о. Химки» провела работы по осушению подвала.

В настоящее время сотрудники управляющей организации:

проветривают подвальное помещение

проводят уборку подвала от посторонних предметов

утепляют инженерные коммуникации.



Состояние инженерных коммуникаций соответствует нормативам.

Жители также проинформированы, что дератизация и дезинсекция в доме проводятся по графику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.