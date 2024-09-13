Подтопление подвала в Химках находится на контроле властей
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение жителей дома № 17 на улице 9 Мая в городском округе Химки по вопросу ненадлежащего состояния подвальных помещений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В течение часа на место выехал инспекторский состав.
Было установлено, что управляющая компания МУП «Жилищник г. о. Химки» провела работы по осушению подвала.
В настоящее время сотрудники управляющей организации:
- проветривают подвальное помещение
- проводят уборку подвала от посторонних предметов
- утепляют инженерные коммуникации.
Состояние инженерных коммуникаций соответствует нормативам.
Жители также проинформированы, что дератизация и дезинсекция в доме проводятся по графику.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.