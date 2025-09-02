Подстанцию для быстрой зарядки электромобилей модернизировали в Балашихе

Специалисты АО «Мособлэнерго» провели реконструкцию силового и распределительного оборудования трансформаторной подстанции РТП-210 в городском округе Балашиха. Это позволило повысить суммарную выдачу мощности в 300 кВт для электрозарядной станции, расположенной на улице Фадеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Энергетики заменили старые трансформаторы на новые с повышенной мощностью. Также установили современные шкафы низкого напряжения, позволяющие удобнее подключать кабели и проводить ремонтные работы без отключения всей секции.

Работы, проведенные сотрудниками Балашихинского производственного отделения Щелковского филиала компании, позволят не только увеличить мощность и улучшить качество подачи электроэнергии «быстрой» электрозарядной станции, но и повысят надежность электроснабжения других абонентов, подключенных к подстанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.