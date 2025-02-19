Подрядчик перешел к финальному этапу реконструкции теплосетей в Дубне

После прохождения всех проверок на новых теплосетях в Дубне приступили к благоустройству. Сейчас на объекте работают 9 человек. Работы начались с участка около детского сада, так как именно здесь ежедневно проходит большой поток горожан. Об этом собщает пресс-служба администрации округа.

КАМАЗами сюда доставляется песок, который равномерно распределяется вдоль всей теплосети. Затем над трубами установят верхние бетонные лотки. После гидроизоляции вся траншея будет засыпана. Сейчас работы идут в хорошем темпе — отмечают специалисты.

На данный момент технический надзор выдал протокол о пригодности системы оперативно-диспетчерского контроля. Датчики установлены, работают, сигнал проходит полностью. Теперь не нужно будет раскапывать все заново, чтобы обнаружить протечку.

«Финальное благоустройство проведем весной: подрядчик восстановит тротуар, парковочные карманы, обустроит газоны», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.