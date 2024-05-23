Подмосковным УФАС выявлен сговор на торгах в сфере ЖКХ

ООО «СТК» и индивидуальный предприниматель заключили между собой картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, проведенных АО «Экопром-Липецк», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Подмосковным УФАС в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на транспортировку твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, проводимых для нужд АО «Экопром-Липецк».

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур компания и индивидуальный предприниматель отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 64 млн рублей.

В связи с заключением указанными хозяйствующими субъектами контрактов на сумму более 50 млн руб. материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.