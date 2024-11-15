Подмосковным специалистам ЖКХ вручили удостоверения о повышении квалификации

49 представителям региональных операторов капремонта и органов исполнительной власти из 29 субъектов Российской Федерации вручили удостоверения о повышении квалификации по результатам прохождения программы «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», разработанной базовой кафедрой министерства ЖКХ Подмосковья школы бизнеса и международных компетенций МГИМО, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Программа разработана с учетом передовых мировых практик и требований российского стандарта, в партнерстве с ассоциацией региональных операторов капитального ремонта и реализуется при поддержке Минстроя РФ с 2021 года.

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова отметила значимость программы для сферы ЖКХ России. «Повышение квалификации специалистов ЖКХ — это инвестиция в будущее отрасли. Мы рады, что программа обучения, разработанная на базе МГИМО, помогает формировать квалифицированные кадры. Московская область поделилась своим опытом и инновационными решениями, которые вызвали высокий интерес участников. Уверена, что знания, а также опыт и инновационные решения, полученные в ходе курса, помогут нашим коллегам по всей России внедрять современные подходы и повышать качество работы», — сказала Пухова.

В рамках очного пятидневного курса слушатели познакомились с лучшими практиками, технологиями, реализованными в том числе на территории Московского региона. В программе были лекции, практические кейсы от экспертов отрасли, руководителей органов исполнительной власти, в том числе выездные модули на объекты Московской области в центр управления регионом и Инфоцентр Московской области, где специалисты ознакомились с процессом госуправления и информирования жителей. Кроме того, участники побывали на реальных объектах капремонта МКД в городском округе Власиха.

«В программе повышения квалификации, проводимой уже шестой год подряд, участвуют представители структурных подразделений, органов власти и региональных операторов из разных уголков России. В этом году слушатели продемонстрировали особую вовлечённость. Программа постоянно совершенствуется, участникам курса рассказывают о последних изменениях в законодательстве и актуальных вызовах отрасли. Например, в этом году большое внимание уделялось вопросам проведения технических обследований и организации строительного контроля на примере передового опыта Московской области. Эксперты охотно делились инновационными подходами, что вызвало живой интерес слушателей, многие из которых выразили желание связаться со специалистами для продолжения взаимодействия, чтобы перенять успешные практики. Отрадно видеть, что за эти годы обучающая программа трансформировалась в эффективно функционирующую систему. Благодарим МГИМО и министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области за высокий уровень организации, и привлечение преподавателей, спикеров и ведущих специалистов отрасли ЖКХ», — поделилась исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова.

Следующий курс программы запланирован к реализации на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.