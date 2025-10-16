Подмосковный возчик ТКО продолжает обновлять свой автопарк

Компания-возчик ТКО из Подмосковья приобрела еще четыре единицы современной специализированной техники. Автопарк пополнился тремя мощными фронтальными погрузчиками и высокопроизводительным экскаватором. Новая спецтехника поступит на объекты региональных операторов, значительно повысив производительность и надежность логистических процессов, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Технические особенности погрузчика WL855K:

мощность двигателя: 220 лошадиных сил обеспечивают высокую скорость обработки грузов даже в сложных условиях эксплуатации;

грузоподъемность: техника способна поднимать груз весом до 5,2 тонн, обеспечивая эффективную работу с тяжелыми материалами;

объем ковша: вместительный ковш объемом 3,3 кубометра позволяет оперативно загружать большие объемы отходов и материалов;

высота выгрузки: показатель достигает 3380 мм, что существенно облегчает процесс загрузки специализированных транспортных средств и контейнеров.

Применение новых фронтальных погрузчиков позволит сократить сроки погрузочно-разгрузочных работ на мусороперегрузочных станциях и повысит общую эффективность всей системы обращения с отходами.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.