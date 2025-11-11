Подмосковный возчик ТКО пополнил свой автопарк новой техникой

На баланс компании «ЭкоЛайф» поступили еще 10 новых единиц мусоровозов ТКО и 3 ломовоза. Обновление автопарка компании положительно скажется на комфорте и чистоте населенных пунктов Подмосковья, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Ломовозы оснащены гидроманипулятором с грейферным захватом, предназначенным для погрузки металлического лома, строительных отходов и крупногабаритного мусора. После загрузки кузов отправляется на полигоны или комплексы сортировки отходов, где разгружается с использованием кран-манипуляторной установки или самосвального метода.

Технические характеристики ломовоза:

Мощность двигателя: 328 л. с.;

Объем кузова: 30 куб.м;

Грузоподъемность 2 тонны.

Новые машины отправятся в обособленные подразделения компании:

Ломовозы: Руза -1 единица, Домодедово — 1 единица, Химки — 1 единица.

Мусоровозы: Кашира — 1 единица, Руза — 2 единицы, Истра — 4 единицы, Сергиев Посад — 2 единицы, Одинцово — 1 единица.

«Сегодня автопарк нашего возчика включает в себя свыше 1 тыс. единиц спецтехники — мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки КП. Она полностью адаптирована к условиям региона и отвечает всем современным требованиям. Ежедневно на линию выходит порядка 600 единиц спецтранспорта. За день в общей сложности они вывозят с обслуживаемых территорий более 80 тыс. кубометров отходов», — сказал и. о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Благодаря высоким техническим характеристикам современная техника существенно повысит производительность транспортировок, сократит время на обработку заявок и обеспечит своевременный и качественный вывоз твердых коммунальных отходов для жителей обслуживаемых регионов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.