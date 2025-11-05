Подмосковный возчик ТКО подвел итоги обслуживания контейнеров для отходов за октябрь

В октябре команда компании «ЭкоЛайф» провела работу по обслуживанию контейнеров и бункеров для твердых коммунальных отходов на территории Московской области. Специалисты выполнили комплекс мероприятий, направленных на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Выполнено:

мойка контейнеров — 7 166 единиц;

ремонт — 1 219 контейнеров и 198 бункеров;

покраска — 501 контейнер и 48 бункеров;

шильдирование — 212 контейнеров и 56 бункеров.

ТОП‑3 направлений по объему выполненных работ:

мойка серых пластиковых контейнеров ТКО — 7 097 единиц;

ремонт серых пластиковых контейнеров ТКО — 591 единица;

ремонт сетки РСО — 47 единиц.

«Ежедневно в мусорных баках накапливается большое количество отходов. Поэтому одной промывки недостаточно — в обязательном порядке требуется дезинфекция. Данное мероприятие охватывает все контейнерные площадки и ведется строго по утвержденному графику 1 раз в 2 месяца», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Специалисты уделили внимание как регулярной мойке, так и восстановительным и косметическим работам, обеспечив надежность и эстетичный вид оборудования для сбора отходов.

Компания «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов трех кластеров — Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.