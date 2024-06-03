Подмосковный регоператор «МСК-НТ» приглашает на работу водителей спецтехники

«Нужная работа, которая делает мир чище», — именно так характеризуют свой труд сотрудники ООО «МСК-НТ». Самым важными людьми в этом процессе являются водители спецтехники. Автопарк компании из более чем ста единиц укомплектован техникой на шасси МАЗ, КАМАЗ, Scania, Ford, Volvo, JAC, FUSO, HINO.

«Водители работают на современных мусоровозах, оснащенных автоматической системой загрузки и прессования мусора. На всех машинах установлена программа слежения, таким образом, диспетчер оценивает ситуацию на дорогах в режиме реального времени и при необходимости может скорректировать маршрут», — рассказал директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Роман Куликов.

Рабочий день водителя спецтехники начинается рано утром, ведь ему нужно успеть все сделать вовремя. «Значительно проще работать на большой, многотонной машине без пробок, когда на улицах еще свободно, — поделся водитель фауна Алексей Куренков. — В общем все просто. Надо отработать график по маршрутному листу, выгрузить баки в машину, зафиксировать все на камеру телефона и так на каждой контейнерной площадке».

Алексей — коренной чеховец, водитель с более чем двадцатилетним стажем, работает в компании несколько лет и по-настоящему болеет за свое дело. Его уважают и ценят в коллективе за неформальный, профессиональный подход к своей работе.

«Хочется каждый день отработать на 100%, не только забрать отходы, а оставить площадку чистой. Иногда мешает отношение людей. И поэтому я обращаюсь к жителям с просьбой не бросать свой мусор небрежно, мимо контейнеров. Это простое правило уважения к окружающим и чистоты в городе», — сказал Куренков.

Как считают в автопредприятии, в «МСК-НТ» все водители в процессе работы становятся виртуозами вождения. Плотная городская застройка, запаркованность подразумевает умение маневрировать на внутридворовой территории, иметь точный глазомер и высокую скорость реакции.

«Эта незаметная, но незаменимая и важная работа для настоящих мужчин, скромных героев нашего города, — считают в руководстве автопредприятия. — Их ответственный труд достоин уважения и соответствующей заработной платы». Поэтому в компании работа водителя оплачивается от 65 тыс. — до 170 тыс. рублей. Всегда вознаграждаются переработки и, если у водителя есть желание, можно хорошо заработать.

Алексей ценит свою работу. «Я тружусь дома, в родном городе, прилично получаю. Есть перспектива профессионального роста, все стабильно и платят вовремя», — рассказал Куренков.

В компании достойные условия труда, уважительное отношение руководства, и имеется социальная значимость работы.

«К концу дня вместе с усталостью появляется чувство выполненного долга и самоуважения, что ты делаешь нужное и важное дело. Без нас нормальная жизнь в городе практически невозможна. Я нужен городу каждый день», — с улыбкой поделился водитель.

Компания регулярно обновляет и наращивает парк спецтехники и нуждается в новых рабочих руках. Для трудоустройства водителем или грузчиком необходимы водительские права категории «С», «С1», «Е» и опыт работы на мусоровывозящей технике или схожих видах техники не менее 1 года.

Однако, по словам специалистов МСК-НТ, даже если у соискателя нет такого опыта, в компании есть возможность научиться и со временем стать первоклассным водителем спецтехники.

Регоператор обеспечивает сотрудниками удобный график работы, трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет и при необходимости с первого дня работы предоставляет бесплатное общежитие. Контактный телефон для трудоустройства: 8 (965) 132-02-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.