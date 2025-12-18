Подмосковный перевозчик ТКО примет участие в испытании новой техники

ПАО «КАМАЗ пригласил компанию «ЭкоЛайф» принять участие в исследовании, направленном на разработку новых моделей техники для перевозки ТКО полной массой от 8 тонн, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Руководство компании-возчика ТКО в Московской области провело видеоконференцию со специалистами ПАО «КАМАЗ». В ходе встречи участники обсудили вопросы эксплуатации техники, находящейся на балансе предприятия.

Цели исследования:

анализ структуры и состава парка техники для перевозки ТКО.

определение востребованных типов шасси и колесных формул.

выявление ключевых технических характеристик и факторов выбора техники, а также поставщика.

«ЭкоЛайф» протестирует новейшую разработку КАМАЗ К5 в реальных условиях эксплуатации на маршрутах в Подмосковье уже в 2026 году.

Это сотрудничество позволит выявить сильные стороны и потенциальные улучшения новой техники, адаптировав ее под конкретные условия Подмосковья. Полученная информация станет основой для дальнейшего совершенствования продукции КАМАЗ и повышения эффективности системы обращения с отходами в регионе.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.