Подмосковный фонд развития территорий представил новую образовательную игру «ЖЭКА»

Фонд развития территорий представил новую образовательную игру «ЖЭКА», которая погружает игроков в увлекательный мир управления многоквартирными домами и коммунальными услугами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В интерактивном городе, созданном специально для этой цели, пользователи могут узнать о самых важных аспектах жизни в многоквартирных домах, об энергоэффективности, капитальном ремонте, а также о том, как можно существенно снизить расходы на коммунальные услуги.

«ЖЭКА» — это три уровня интерактивной игры и обучения:

1 уровень — «Квартира»: игроки учатся экономить электроэнергию, воду и газ, оптимизируя расходы. В игре наглядно показано, как замена устаревших бытовых приборов, установка счетчиков и следование простым правилам экономии могут сделать жилье более комфортным и энергоэффективным.

2 уровень — «Дом»: здесь пользователи знакомятся с управлением многоквартирным домом. Совместные усилия с соседями помогут понять, как эффективно управлять домом, использовать альтернативные источники энергии, которые нашли широкое применение при строительстве «умных» домов, и поддерживать высокие стандарты жилого комплекса.

3 уровень — «Квартал»: на этом уровне игрок выходит на масштаб микрорайона, где главной задачей становится забота о детских и спортивных площадках, парковках и зоне для сбора отходов. В игре участвуют десятки домов, требующих своевременного обслуживания и капитального ремонта.

«Современные технологии должны не только упрощать жизнь, но и воспитывать ответственное отношение к жилищным условиям. Игра «ЖЭКА» — это отличный инструмент для того, чтобы каждый житель мог на практике увидеть, как правильно управлять своим домом и экономить на коммунальных услугах. Мы призываем всех окунуться в этот увлекательный процесс и сделать свой вклад в энергоэффективное будущее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В игре можно не только узнать полезную информацию, но и увидеть, как эффективные решения по энергосбережению, капитальному ремонту и управлению домом могут влиять на экономию бюджета и улучшение условий жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.