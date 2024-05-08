Подмосковный автопарк пополнился 2 мусоровозами-малышками для вывоза отходов

Автопарк регионального оператора ЭкоПромСервис усилили еще двумя высокоманевренными мусоровозами HIDRO-MAK на шасси КАМАЗ Компас 9. Их главное назначение — работа в условиях плотной многоэтажной застройки в городских округах Солнечногорск и частично Химки, где очень узкие и запаркованные внутридворовые проезды. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Именно такие миниатюрные мусоровозы-малышки могут максимально эффективно достигнуть цели и проехать к самым сложным контейнерным площадкам, расположенным в глубине дворов многоквартирных домов.

Объем кузова новых машин — 8 куб. метров. Они оснащены прессом, позволяющим уплотнить отходы в 6 раз. Это многофункциональные машины, оборудование которых оснащено кантователем контейнеров для механической выгрузки отходов из самых разных контейнеров. В них можно загружать самые маленькие емкости объемом 120, 240 или 360 литров, а также баки 0,75 и 0,8 куб. метров и конечно евроконтейнеры объемом 1,1 куб. метров.

В феврале и апреле текущего года вышли на маршруты Алексинского кластера два новых бункеровоза ЛУИДОР 3010GT на базе шасси ГАЗ-C41R13 2023 и два высокоманевренных мусоровоза HIDRO-MAK на шасси КАМАЗ Компас 9. Портальный погрузчик предназначен для погрузки, перевозки и разгрузки восьми кубовых бункеров для крупногабаритных отходов, объем которых значительно увеличивается в весенне-летний период.

Ежедневно с территории Алексинского кластера регоператор ЭкоПромСервис транспортирует более 5 300 кубометров отходов, их вывоз осуществляется в штатном режиме с соблюдением графика.

Коррективы в процесс вывоза отходов вносит запаркованность контейнерных площадок, а также размещение на местах накопления строительных отходов, которые по законодательству не должны складироваться на обычных контейнерных площадках. Для их вывоза собственникам необходимо привлекать лицензированные организации, перечень которых размещен на сайте министерства ЖКХ Московской области, также эту услугу можно заказать у регоператора ЭкоПромСервис по отдельному договору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.