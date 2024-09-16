Подмосковных коммунальщиков обучили на заводе спецтехники в Смоленске

На заводе по производству средств малой механизации в Смоленской области прошел обучающий семинар для руководителей и сотрудников коммунальных хозяйств из 23 городских округов Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Для участников была организована экскурсия по предприятию, складу и магазину, на которой представители производства рассказали об истории создания компании.

«Основная цель семинара — повышение производительности труда коммунальных служб региона. Ротеры закупили — теперь наша задача научить ими пользоваться. Средства малой механизации требуют особых навыков управления», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

На заводе для представителей коммунальных служб Подмосковья был проведен мастер-класс по работе с различными типами малой механизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.