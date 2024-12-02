Подмосковных долголетов научили дистанционно оплачивать счета за ЖКУ

В Шатуре долголетов научили оплачивать коммунальные счета онлайн. Основной темой стали вопросы регистрации в личном кабинете МосОблЕИРЦ и перехода на электронный единый платежный документ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Электронный счет теперь заменяет бумажный и предоставляет удобство и простоту в оплате коммунальных услуг для жителей Подмосковья, являющихся клиентами МосОблЕИРЦ. Те, кто оформил подписку на электронный счет в личном кабинете, получают только электронную платежку, без бумажного дубликата.

Если ваш почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту. Электронный платежный документ является точной копией бумажного и позволяет оплачивать коммунальные услуги онлайн.

Для оформления подписки на электронный счет необходимо зайти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Также оплатить подписку можно прямо в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

На встрече участники проекта смогли задать вопросы по оплате коммунальных услуг и получить консультацию по волнующим их моментам законодательства в жилищной политике городского округа Шатура. Эта встреча стала полезным и информативным мероприятием для всех участников проекта «Активное долголетие».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.