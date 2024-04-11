Подмосковные УК восстановили внешний вид около 500 стен и фасадов МКД

С начала текущего года под надзором инспекторов ГУСТ Московской области выполнено около 500 задач по восстановлению окрасочного слоя стен, облицовки фасада в Подмосковье, рассказали в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.

В ведомстве пояснили, что работы по восстановлению окрасочного слоя стен и облицовки фасада дома необходимы не только для обновления внешнего вида. Это препятствует образованию влаги, разрушению конструкций здания. Управляющие компании обязаны проводить регулярные осмотры и устранять дефекты по мере их выявления.

Работы проведены в 38 округах региона. Лидером по количеству отработанных заданий стал городской округ Мытищи. Так, фасады обновили на Летной улице, дом № 21, в поселке Нагорное на улице Полковника Романова в домах № 7 и № 13, а также на Юбилейной улице, дом № 6, в деревне Бородино на Малой Бородинской улице, дом № 1к3, и на улице Терешковой, дом № 3А.

Для решения вопросов в жилищно-коммунальном секторе жителям Подмосковья рекомендуется оставить заявку по короткому номеру 122*4, где вызов примет робот Женя. В случае необходимости он перенаправит звонок оператору, а при упоминании слов «авария» и «тепло» информация будет направлена в диспетчерскую службу. По завершении обработки заявки робот Женя свяжется для подтверждения решения проблемы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.