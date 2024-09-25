Подмосковные УК восстановили освещение около 19 тыс МКД с начала года

На территории Московской области в обязанности управляющей организации входит ремонт приборов освещения как на входных группах и в подъездах, так и в иных общественных пространствах многоквартирных домов. Так, с начала года УК было выполнено 18 838 ремонтных работ по вопросам восстановления освещения в МКД. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В состав работ входит замена ламп, ремонт проводов в случае их перегорания, восстановление функционирования электрического щитка.

Лидерами по числу проведенных работ на территории Московской области стали Красногорск, в котором отремонтировано 1994 прибора, Химки и Подольск — 1512 и 1399 проведенных работ соответственно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.