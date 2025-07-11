Подмосковные студенты смогут пройти практику в министерстве

В июле министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области открыло свои двери для молодых специалистов — 15-ти студентов Государственного университета управления и МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пройдут производственную практику в ведомстве студенты следующих направлений подготовки:

«Инноватика»;

«Прикладная информатика»;

«Социология техники и инженерной деятельности»;

«Государственное и муниципальное управление»;

«Бизнес-информатика».

Базами практики стали — центр управления регионом, отделы кадровой политики и мониторинга средств бюджета ОМСУ.

«Сегодня есть запрос на молодых специалистов. В этой связи мы еще осенью заключили соглашения на прохождение практики с несколькими топовыми вузами страны для дальнейшего трудоустройства. Наибольший интерес у студентов, конечно, вызывают подразделения и направления с уклоном на цифровой формат работы — это ЦУР. С первых дней они активно включаются в работу, участвуют в общественной деятельности ведомства, в рамках экскурсий посещают все возможные объекты, изучают специфику благоустройства дворов, госжилнадзора и отрасли обращения с отходами. Каждый получает возможность стать частью подразделений ведомства», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках первого дня специалисты министерства познакомили ребят с задачами и структурой органа власти, порядком сбора и обработки информации, а также обучили работе в ключевых программных модулях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.