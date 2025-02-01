Подмосковные строители восстановили жилой дом в Приморском районе Мариуполя
Фото - © МинЖКХ Московской области
В Приморском районе Мариуполя завершилось масштабное восстановление многоквартирного дома на проспекте Нахимова. Работы проводились фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик». Координацию проекта осуществляли Минстрой России и правительство Московской области, а за строительный контроль проводили эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Были проведены следующие ремонтно-восстановительные работы:
- усиление несущих стен и перекрытий;
- восстановление фасада здания;
- установка новых окон;
- замена поврежденных инженерных коммуникаций;
- ремонт балконов и мест общего пользования.
«Восстановление жилого фонда на новых территориях России — одна из приоритетных задач. В 2024 году планируется привести в порядок 900 многоквартирных домов в подшефных регионах», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
За 2024 год фонд капитального ремонта Московской области уже восстановил 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.