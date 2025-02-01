Подмосковные строители восстановили жилой дом в Приморском районе Мариуполя

В Приморском районе Мариуполя завершилось масштабное восстановление многоквартирного дома на проспекте Нахимова. Работы проводились фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик». Координацию проекта осуществляли Минстрой России и правительство Московской области, а за строительный контроль проводили эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Были проведены следующие ремонтно-восстановительные работы:

усиление несущих стен и перекрытий;

восстановление фасада здания;

установка новых окон;

замена поврежденных инженерных коммуникаций;

ремонт балконов и мест общего пользования.

«Восстановление жилого фонда на новых территориях России — одна из приоритетных задач. В 2024 году планируется привести в порядок 900 многоквартирных домов в подшефных регионах», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За 2024 год фонд капитального ремонта Московской области уже восстановил 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.