Подмосковные строители восстановили школу в Центральном районе Мариуполя

В Мариуполе продолжается восстановление объектов социальной инфраструктуры. Управление технического надзора капитального ремонта проводит приемку работ на здании средней школы № 29 на улице Зелинского, сообщает персс-служба

Учебное учреждение получило серьезные повреждения и было практически разрушено. В ходе восстановления выполнены работы по:

реконструкции несущих конструкций, фасада и кровли;

установке новых оконных и дверных блоков;

полной замене систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и вентиляции;

отделочным работам в местах общего пользования;

благоустройству прилегающей территории.

Сейчас здание временно используется для размещения медицинского колледжа на период ремонта основного корпуса. После завершения всех работ школа № 29 вернётся к своему привычному назначению.

На каждом этапе строительства специалисты Управления технического надзора следили за соответствие проектной документации и строительных норм, обеспечивая безопасность, надежность и долговечность восстановленного здания.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

С начала восстановительных мероприятий управление технического надзора и Фонд капитального ремонта Московской области участвуют в ремонте объектов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, сопровождая все ключевые этапы работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.