Подмосковные строители многоквартирный дом в Центральном районе Мариуполя

Осенью 2022 года начались масштабные ремонтно-восстановительные работы жилого многоквартирного дома в Центральном районе Мариуполя. Пятиэтажное здание, пострадавшее от осколочных повреждений, получило новый облик благодаря комплексным усилиям строительной бригады из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате проведенных мероприятий были установлены новые пластиковые окна, заменена система электроснабжения, восстановлена ​​кровля, а также произведена чистовая отделка мест общего пользования и реставрация фасада.

На данный момент продолжаются работы по благоустройству придомовой территории для создания комфортных условий для жильцов.

Процесс исполнительных работ проводится под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства», совместно с ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») и ФАУ «РосКапСтрой». Специалисты делают ежедневные выезды для проверок и контроля всех этапов работ, что позволяет обеспечить высокие стандарты качества и соответствие строительным нормам.

«Восстановление жилого фонда в пострадавших регионах — это не просто ремонт, а решающий шаг к возвращению нормальной жизни людей. Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить работы качественно и в кратчайшие сроки, обеспечив комфорт для жителей», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.