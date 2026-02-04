Подмосковные специалисты завершили восстановление жилого дома в Мариуполе

сегодня в 18:01

В Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты Московской области завершили восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате боевых действий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершены работы по восстановлению многоквартирного жилого дома под контролем экспертов стройконтроля из Подмосковья. Здание получило серьезные повреждения во время боевых действий, был разрушен один из подъездов.

Строители восстановили конструктивные элементы, возвели новый подъезд, заменили кровлю, обновили системы центрального отопления, водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. В доме установили новые пластиковые окна и выполнили внутреннюю отделку мест общего пользования.

Эксперты стройконтроля регулярно выезжали на объект для оценки состояния работ, проверки качества материалов и соблюдения сроков. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что труд экспертов остается в тени, но имеет большое значение, особенно в сложных условиях.

Работы выполняла подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.