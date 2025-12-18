Подмосковные специалисты завершили стройработы по дому на 48 квартир в Мариуполе

В микрорайоне «Восточный» Мариуполя завершается возведение современного девятиэтажного дома с двумя подъездами. Строители из Московской области выполнили большой объем работ: от заливки фундамента до отделки фасада, и теперь здание готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На сегодняшний день уже выполнены ключевые этапы:

полное возведение коробки здания, включая монтаж стеновых панелей, плит перекрытия и лестничных маршей;

утепление фасада и нанесение декоративной отделки;

монтаж инженерных систем: центрального отопления, водоснабжения и электрических сетей;

начаты внутренние отделочные работы в местах общего пользования.

Все процессы находятся под постоянным контролем экспертов подмосковного технадзора, которые обеспечивают строгое соответствие работ проектным решениям и стандартам качества. Специалисты провели более сотни проверок на объекте, уделяя особое внимание качеству конструкций и скрытых работ.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

После окончания отделки 48 квартир будут полностью подготовлены «под ключ» и переданы в муниципальный жилищный фонд.

Для обеспечения качества и соблюдения сроков подрядчик совместно с технадзором организовали более 100 выездов на объект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.