Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе

В Приморском районе Мариуполя полным ходом идут завершающие работы по комплексному обновлению пятиэтажного жилого дома. Специалисты проводят полный цикл мероприятий, чтобы вернуть зданию современный и надежный облик, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Уже сейчас дом заметно преобразился: полностью приведен в порядок несущий конструктив, отремонтирована кровля, а вместо старых окон и дверей установлены новые современные блоки. Проведена масштабная замена инженерных систем: жители получат бесперебойное центральное отопление и обновленную канализацию.

Сейчас на объекте кипит заключительная фаза работ. Ведутся работы по реставрации фасада, завершается монтаж систем холодного водоснабжения, электроснабжения и газификации. Одновременно с этим бригады занимаются ремонтом отмостки, общестроительными работами и внутренней отделкой подъездов.

Особое внимание уделяется качеству. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья сопровождают каждый этап, тщательно проверяя строительные материалы и соблюдение технологий. Такой многоуровневый контроль — залог долговечности и безопасности обновленного дома.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Работы ведутся в тесном взаимодействии профильных организаций, что позволяет эффективно решать задачи по комплексному обновлению жилого фонда и созданию комфортных условий для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.