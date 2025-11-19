Подмосковные специалисты завершили работы по обновлению дома в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя завершен основной этап капитального ремонта пятиэтажного жилого дома на улице Куприна. За последний период специалисты провели масштабную работу по модернизации здания, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В доме были полностью обновлены:

внутридомовые инженерные системы: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация и электроосвещение;

кровля и фасад с дополнительным утеплением;

современные оконные блоки и входные двери;

помещения общего пользования.

Каждый этап работ находился на строгом контроле экспертов управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Специалисты обеспечивали высокое качество строительных материалов и соблюдение всех технологических норм.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас в доме кипит работа — начался активный этап внутренней отделки квартир. Мастера монтируют инженерные коммуникации, заливают новые ровные полы с применением керамзита для улучшенной тепло- и звукоизоляции, готовят стены под финишную отделку.

Все работы ведутся с применением современных материалов и технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.