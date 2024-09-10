Подмосковные специалисты завершают восстановление разрушенного жилья в Макеевке

В рамках шефской помощи, специалисты фонда капитального ремонта Московской области завершают восстановление двух квартир в пятиэтажном жилом здании в Макеевке, поврежденных в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата. Работы ведутся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На данный момент выполнены ключевые работы по восстановлению здания. Специалисты восстановили наружную стену между вторым и третьим этажами, усилили оконные проемы второго этажа, оштукатурили внутренние стены и потолки в двух квартирах, а также установили новые входные двери на кухню. Работы завершены на 90%, осталось уложить напольное покрытие и поклеить обои. Ожидается, что все работы будут завершены до 15 сентября.

«Поддержка пострадавших от разрушений мирных жителей — важная часть нашей работы. Мы оперативно взялись за восстановление квартир в Макеевке, и уже на финишной прямой. Специалисты делают все возможное, чтобы семьи могли как можно скорее вернуться в свои дома», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В восстановлении объектов задействована бригада из 4 рабочих, которые активно трудятся над тем, чтобы завершить ремонт к середине сентября. Восстановление поврежденных квартир демонстрирует приверженность Московской области поддержке пострадавших регионов и их жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.