Подмосковные специалисты завершают восстановление МКД в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты управления технического надзора капитального ремонта осуществляют завершающий этап восстановления 9-этажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе работ были восстановлены:

отремонтировали кровлю и восстановили поврежденный конструктив;

установка новых оконных и дверных блоков;

заменены системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;

обновлен фасад здания и внутридомовые помещения.

На текущий момент завершается ремонт отместки что обеспечит долговечность здания.

Каждый восстановленный кирпич, каждая новая коммуникация — это не просто ремонт, это шаг к возвращению дома к жизни, который прошел через разрушение, но теперь готов снова стать теплым и безопасным для своих жильцов.

Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта тщательно контролируют соблюдение всех технологических норм и стандартов с самого начала ремонтных работ, что гарантирует высокий уровень их качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.