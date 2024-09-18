Подмосковные специалисты завершают восстановление дома в центре Мариуполя

Подмосковные специалисты завершают восстановление одного из многоквартирных домов в Центральном районе Мариуполя, расположенного на проспекте Металлургов. Пятиэтажное кирпичное здание, пострадавшее в результате динамических воздействий и многодневных пожаров, восстанавливается в рамках масштабных ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На текущий момент строители завершили восстановление конструктивных элементов здания, отремонтировали кровлю, провели фасадные работы, заменили системы холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения. Также произведена установка дверных блоков и выполнена внутренняя отделка мест общего пользования. На финальной стадии — установка новых пластиковых окон.

Ремонтные работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и фонда капитального ремонта Московской области, а контроль за качеством и сроками их выполнения ведется специалистами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) и ФАУ «РосКапСтрой», которые совершают ежедневные выезды на объект.

ГБУ МО «УТНКР» с начала проводимых работ активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Организация занимается обследованием пострадавших объектов и сопровождением всех этапов восстановительных работ на ключевых объектах региона.

«Работы по восстановлению жилых домов в Мариуполе ведутся по самым высоким стандартам качества. Наши специалисты делают все возможное, чтобы жители вновь могли вернуться в свои дома, которые станут комфортными и безопасными. Мы внимательно контролируем каждый этап восстановления, чтобы обеспечить своевременное и качественное завершение работ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Более подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.