Подмосковные специалисты завершают восстановительные работы дома в Мариуполе

Специалисты из Московской области завершают восстановительные работы на пятиэтажном жилом доме в Центральном районе Мариуполя. Дом, пострадавший в результате боевых действий, уже практически полностью восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Здание, имеющее восемь подъездов, серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов, многодневных пожаров и ударных волн. Были повреждены стены, а конструктивные элементы частично обрушились. Благодаря усилиям фонда капитального ремонта Московской области, конструктив здания был восстановлен, отремонтирована кровля, отреставрирован фасад, установлены новые пластиковые окна, а также полностью заменены системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения.

Сейчас завершаются работы по внутренней отделке мест общего пользования и установке новых дверных блоков, что приближает завершение восстановления дома. Все работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и контролируются специалистами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР»), совместно с ФАУ «РосКапСтрой».

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с момента начала работ. Специалисты организации проводят обследования пострадавших объектов, контролируют каждый этап восстановительных работ на значимых объектах региона, обеспечивая высокое качество и безопасность проведения всех мероприятий.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.