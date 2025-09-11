Подмосковные специалисты завершают работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе

На объекте общей площадью 5 108 кв. м уже ведутся заключительные этапы работ:

Укрепление конструкций — полностью усилены несущие элементы здания;

Коммуникации — заменены системы водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения;

Современные окна и двери — установлены новые энергоэффективные конструкции-установлены новые энергоэффективные конструкции;

Внутренняя отделка — завершаются работы в помещениях общего пользования;

Благоустройство территории — ведутся работы по созданию комфортного пространства вокруг дома.

Особое внимание уделяется качеству: специалисты ежедневно контролируют соблюдение всех нормативов и стандартов. Такой подход гарантирует, что обновленный дом будет не только красивым, но и надежным, безопасным и долговечным.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.