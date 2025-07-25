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Подмосковные специалисты заменили 104 м водопровода в Новоазовском округе ДНР

Аварийно-восстановительные бригады «Мособлводоканала» провели комплекс мероприятий по обновлению коммунальной инфраструктуры. В частности, был заменен изношенный участок трубопровода длиной 104,5 м, диаметром 50 мм, расположенный в городе Новоазовск по улице Кирова. Соединение нового участка выполнено муфтами, обеспечивающими герметичность и надежность соединения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона

Кроме того, специалисты заменили два насосных агрегата в населенных пунктах Хомутово и Павлополь. Установка нового оборудования позволит повысить эффективность работы насосных станций и обеспечить стабильное водоснабжение жителей.

Всего на минувшей неделе аварийно-восстановительные бригады предприятия оперативно устранили 12 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР.

Были выполнены следующие работы:

проведено 6 ремонтов на сетях холодного водоснабжения;

восстановление проходимости 6 участков самотечных канализационных коллекторов;

ревизия насосного оборудования на канализационной насосной станции в п. г. т. Седово.

Сотрудники «Мособлводоканала» в Новоазовском муниципальном округе продолжают работы по капитальному ремонту водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки. Эти проекты имеют решающее значение для восстановления и развития коммунальной системы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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