Подмосковные специалисты восстановили здания пожарно-спасательной части в ДНР

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление административного здания пожарно-спасательной части в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики. Работы проводились по заказу ППК «Единый заказчик» при координации Минстроя России, министерства чрезвычайных ситуаций России и правительства Московской области. Контроль качества и соответствие работ строительным нормам ежедневно проверяли эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Проект включал в себя широкий спектр задач:

восстановление конструктивных элементов здания;

ремонт фасада;

монтаж новых дверных блоков;

замену внутренних инженерных коммуникаций;

внутреннюю отделку помещений;

благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, теперь здание пожарно-спасательной части оснащено современным помещением для размещения специальной техники, а также удобными рабочими зонами и комфортными пространствами для отдыха сотрудников.

«В 2024 году специалистами из Подмосковья в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области было восстановлено 80 социально значимых объектов. Это школы, больницы, административные здания, обеспечивающие повседневные потребности жителей и служб. В 2025 году мы планируем увеличить объем работ до 150 объектов. Восстановление таких зданий — это не только вклад в инфраструктурное развитие региона, но и создание комфортных условий для работы и жизни людей. Мы гордимся тем, что Подмосковье активно участвует в этих процессах», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.