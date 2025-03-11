Подмосковные специалисты восстановили пятиэтажку в Приморском районе Мариуполя

сегодня в 13:28

Фондом капитального ремонта Московской области завершены работы по восстановлению пятиэтажного жилого дома на улице Кронштадская в Приморском районе города Мариуполь. Строительный контроль на объекте проводили эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Жилое здание 1961 года постройки получило серьезные повреждения в ходе боевых действий: были выбиты стекла, разрушены системы жизнеобеспечения. Физический износ составлял 60%.

В ходе работ были выполнены следующие мероприятия:

восстановлен конструктив здания;

отремонтирована кровля;

установлены новые дверные и оконные блоки;

обновлены фасад и места общего пользования;

заменены системы горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления.

На данный момент здание введено в эксплуатацию и передано на баланс администрации города.

Фонд капитального ремонта МО, является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.